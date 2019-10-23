Из-за сильного тумана в аэропорту Воронежа отменили рейсы в Москву

Сильный туман стал причиной отмены нескольких рейсов в Москву из Воронежа. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель воздушной гавани.

По его словам, улучшение погодных условий ожидается лишь к 11 часам утра. Отменены были рейсы из Воронежа в Москву авиакомпаний "Аэрофлот" и "Руслайн".

Задержаны на данный момент рейсы в Стамбул, Санкт-Петербург и Домодедово. Собеседник агентства также сообщил, что рейс Санкт-Петербург — Воронеж из-за тумана приземлился в Липецке.