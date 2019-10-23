Главный нарколог Минздрава поддержал идею о запрете продажи детского шампанского

В "Трезвой России" также поддержали инициативу парламентария, отметив, что употребление детьми подобных товаров "размывает для них границы дозволенности".

Главный внештатный нарколог-психиатр Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал инициативу депутата Виталия Милонова об ограничении продажи детского шампанского, поддержав подобное предложение.

— Было бы правильным запретить продажу детского шампанского, так как это реклама алкоголя. Такой напиток может подтолкнуть ребёнка к употреблению алкоголя в дальнейшем, — цитирует Брюна ТАСС.

Поддержали ограничение и представители федерального проекта "Трезвая Россия". Его руководитель Султан Хамзаев отметил, что употребление детьми подобных товаров "размывает для них границы дозволенности". В проекте в целом поддерживают запрет на рекламу алкоголя среди молодёжи, однако подчёркивают, что это должна быть одна из составляющих комплексных мер, направленных на борьбу с пропагандой спиртного.

По словам Хамзаева, на данный момент врачи довольно часто диагностируют у детей хронический алкоголизм. При этом в России для подобных детей не предусматривается никаких программ реабилитации.

Ранее в письме главе Минпромторга Денису Мантурову Милонов также предложил ограничить продажи сигарет.