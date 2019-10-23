Главный нарколог Минздрава поддержал идею о запрете продажи детского шампанского

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Фото © Pixabay 

В "Трезвой России" также поддержали инициативу парламентария, отметив, что употребление детьми подобных товаров "размывает для них границы дозволенности".

Главный внештатный нарколог-психиатр Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал инициативу депутата Виталия Милонова об ограничении продажи детского шампанского, поддержав подобное предложение.

Было бы правильным запретить продажу детского шампанского, так как это реклама алкоголя. Такой напиток может подтолкнуть ребёнка к употреблению алкоголя в дальнейшем, — цитирует Брюна ТАСС.

Поддержали ограничение и представители федерального проекта "Трезвая Россия". Его руководитель Султан Хамзаев отметил, что употребление детьми подобных товаров "размывает для них границы дозволенности". В проекте в целом поддерживают запрет на рекламу алкоголя среди молодёжи, однако подчёркивают, что это должна быть одна из составляющих комплексных мер, направленных на борьбу с пропагандой спиртного.

По словам Хамзаева, на данный момент врачи довольно часто диагностируют у детей хронический алкоголизм. При этом в России для подобных детей не предусматривается никаких программ реабилитации.

Ранее в письме главе Минпромторга Денису Мантурову Милонов также предложил ограничить продажи сигарет.

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