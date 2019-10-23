В Перми вернули водоснабжение для 40 тысяч жителей

Последствия инцидента были устранены к шести вечера по местному времени, а в районе 11 часов было восстановлено водоснабжение.

В Перми полностью восстановили водоснабжение для 40 тысяч жителей микрорайона Гайва. Ранее в результате несогласованных геодезических работ был повреждён водовод.

— Работа насосной станции "Северная" возобновлена в 22:35 (20:35 мск), в результате водоснабжение в микрорайоне было восстановлено около 23:00 (21:00 мск), — говорится в пресс-релизе коммунальной компании ООО "Новогор-Прикамье".

Инцидент с повреждением стеклопластикового водовода произошёл накануне около 13:00 по местному времени (11:00 мск). К 18:00 (20:00 мск) была завершена работа по устранению повреждения.

Ранее другая коммунальная авария произошла в Челябинске. Там 20 тысяч горожан остались без отопления из-за аварии на трубопроводе.