Неизвестный в шарфе ограбил салон связи в Москве на 700 тысяч рублей

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Фото © Pixabay

Мужчина с предметом, похожим на пистолет, ограбил салон связи на северо-востоке столицы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Управления МВД РФ по Москве.

В помещение салона сотовой связи, расположенного в ТЦ, вошёл неизвестный, лицо которого было прикрыто шарфом, — рассказали в пресс-службе.

Добычей грабителя стали 730 тысяч рублей, которые он открыто похитил из подсобного помещения.

Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего.

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