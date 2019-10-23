На Камчатке нашли икру от несуществующих производителей

Специалисты Россельхознадзора в Камчатском крае обнаружили рекламу красной икры от производителей, которых не существует. Об этом сообщает управление ведомства по Приморскому краю и Сахалинской области.

Отмечается, что на одном из сайтов рекламировалась лососёвая зернистая икра от "Камчатских деликатесов". При проверке выяснилось, что такой компании не существует.

Также проверка выявила недостоверные данные в рекламе икры от компаний "Заря", "Кристалл" и "Устькамчатрыба". Россельхознадзор направил полученную информацию в полицию.