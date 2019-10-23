Эксперты составили топ-10 стран для путешествий в 2020 году

Туристам предлагается выбрать между нетронутыми пляжами, прекрасной кухней и прогулками по горным тропам.

Туристическое издание Lonely Planet опубликовало свой ежегодный рейтинг лучших мест для путешествий. Топ-10 стран, которые следует посетить в 2020 году, возглавило крошечное королевство в Гималаях — Бутан.

— Этот крошечный кусочек гималайского рая дарит посетителям возможность прогуляться по горным тропам, не загрязнённым мусором, в компании людей, чьи буддийские верования позволяют им находиться в гармонии с окружающей средой, — отмечают эксперты.

На втором месте оказалась Англия с её видами на побережье. Тройку лидеров замыкает Северная Македония. Она привлекает своей кухней, древними традициями и природой. На четвёртой строчке — Аруба на юге Карибского моря. Островное государство славится нетронутыми пляжами, а если выбрать правильное время, можно посетить красочный карнавал. Топ-5 замыкает Королевство Эсватини (бывший Свазиленд) на юге Африки.

В десятку лучших стран для путешествия в 2020 году также попали Коста-Рика, Нидерланды, Либерия, Марокко и Уругвай.

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