В Москве насчитали более 130 тысяч самозанятых

Их суммарный доход достиг почти 15,8 миллиарда рублей. В бюджет столицы поступило 235,5 миллиона рублей налоговых отчислений.

За первые девять месяцев 2019 года 131 тысяча москвичей получила статус самозанятых. Это составляет около 60% от всего самозанятого населения страны.

— Суммарный доход московских самозанятых превысил 15,8 млрд рублей, — заявил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По словам руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Дениса Тихонова, с января по август в бюджет столицы поступило 235,5 миллиона рублей налоговых отчислений от самозанятых. Тихонов отметил, что чаще всего это люди, занимающиеся пассажирскими перевозками, репетиторством, рекламой, а также те, кто сдаёт квартиры. Также он добавил, что ежемесячно число самозанятых увеличивается на 15–20%.

С 2019 года тестовый налоговый режим для самозанятых действует в четырёх регионах страны: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предполагает, что лица, оказывающие платные услуги без привлечения наёмных работников, должны уплачивать 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Ранее в России предложили создать список профессий для самозанятых.