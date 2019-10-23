Зеленский надеется на скорый саммит "нормандской четвёрки": Преграды устранены

Он отметил, что данный формат переговоров является ключевым для достижения мира в Донбассе.

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на то, что в ближайшем будущем состоится саммит "нормандской четвёрки". Об этом он заявил на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в рамках рабочего визита в Японию.

В ходе переговоров Зеленский и Штайнмайер обсудили текущую ситуацию в Донбассе и пришли к заключению, что "нормандский формат" является ключевым для достижения мира в регионе.

— Украина выполнила свою часть для возобновления работы "нормандской четвёрки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "нормандской четвёрки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены, — сказал лидер Незалежной.

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию 21 октября. Накануне он вместе с супругой Еленой принял участие в интронизации императора Нарухито.