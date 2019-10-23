Песков: Курды попадут под каток турецкой армии, если не отойдут от границы

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри выразил сомнения в уходе курдских формирований.

Покинув территорию Сирии, США, по сути, предали своих многолетних союзников курдов, вынудив их воевать с Турцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их, — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что если курды не отойдут от границы, то отойти придётся сирийским пограничникам и российской военной полиции, после чего "оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии".

Напомним, накануне прошла встреча лидеров России и Турции, на которой Путин и Эрдоган обсудили военную операцию "Источник мира" вдоль границ Сирии. По итогам встречи был принят меморандум, одним из пунктов которого стал вывод курдских формирований в САР за пределы 30-километровой зоны от границы.

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри выразил сомнения, что курды покинут обозначенные в договорённостях между Россией и Турцией территории.