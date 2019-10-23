В Подмосковье группа вымогателей требовала деньги за молчание о наркоторговле

В полицию заявила одна из жертв. Сначала потерпевший передал злоумышленникам деньги, а затем отправился за помощью.

В Подмосковье трое молодых людей и девушка вынудили 21-летнего местного жителя отдать им деньги и дорогостоящие мобильные телефоны. По словам потерпевшего, в обмен они пообещали не разглашать информацию о том, что он якобы причастен к незаконному обороту наркотиков.

Молодой человек рассказал, что его подстерегли возле одного из домов по улице Фестивальной трое мужчин и девушка. Они начали шантажировать его и угрожать расправой.

— Передав правонарушителям 100 тысяч рублей и два дорогостоящих мобильных телефона, молодой человек обратился в отдел полиции, — сообщила пресс-секретарь ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Вымогательство". Четверо подозреваемых в возрасте от 22 до 24 лет задержаны и помещены под домашний арест. Правоохранители полагают, что от их действий могли пострадать и другие.

Ранее Лайф писал о двух жителях Приморья, которые похитили двух мужчин и сутки держали в гараже, требуя деньги.