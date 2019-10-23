В Кремле не увидели шагов Украины по подготовке к нормандскому саммиту

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков дал оценку словам украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к встрече с мировыми лидерами.

В Кремле не заметили изменений, которые говорили бы о подготовке Киева к саммиту в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

— Мы не видим каких-либо изменений в той ситуации, которая способствовала бы подготовке саммита "нормандской четвёрки", — заявил он.

По словам Пескова, Киев выполнил не все условия и не готов к встрече. Во-первых, сторона до сих по не выполняет договорённостей по разведению сил в Золотом и Петровском, во-вторых, по-прежнему демонстрирует противоречивое отношение к "формуле Штайнмайера".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "все преграды устранены" и Киев выполнил свою часть для возобновления работы "нормандской четвёрки". Лидер Незалежной выразил надежду на проведение встречи мировых лидеров в ближайшее время.