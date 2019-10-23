Двух человек задержали после перестрелки на хуторе под Ростовом

После перестрелки, в результате которой погибло пять человек, в Ростовской области задержали двух подозреваемых. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, ещё четверых сейчас разыскивают.

Напомним, 22 октября две семьи устроили перестрелку из-за спорного участка земли. В конфликте участвовало 14 человек, пятеро погибли, ещё двое пострадали. Лайф публиковал фото предполагаемых преступников, которые после конфликта скрылись в неизвестном направлении.