На Урале пропала школьница. Её рюкзак нашли на берегу реки

На момент пропажи она была одета в светло-бежевую куртку, синие джинсы и серую кофту.

В городе Туринске Свердловской области пропала 14-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления СКР.

— Утром 21 октября 2019 года девочка ушла из дома на учёбу в местную школу, информации о местонахождении несовершеннолетней не имеется, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее девочка не сбегала из дома. По факту исчезновения ребёнка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Пользователи сообщества "Туринск LIVE" в социальной сети "ВКонтакте" сообщают, что рюкзак школьницы нашли на берегу реки Тура. 22 октября водолазы обследовали дно, но ничего не нашли. В поисках также принимают участие волонтёры из отряда "Прорыв".

Приметы пропавшей: среднее телосложение, рост 167 сантиметров, рыжие волосы и бирюзовые глаза. На момент исчезновения была одета в светло-бежевую куртку с большим воротником, синие джинсы с завышенной талией, чёрные лакированные ботинки и серую вязаную кофту.