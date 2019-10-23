Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали с гипертоническим кризом

Сейчас она в Боткинской больнице, однако давление ведущей уже пришло в норму и составляет 120 на 80.

Телеведущую Елену Малышеву доставили в ГКБ им. С.П. Боткина с гипертоническим кризом. Об этом она сообщила в своём инстаграме, пояснив, что давление достигло 200 на 130.

— Первый раз в жизни у меня поднялось давление. Первый раз в жизни давление было 200 на 130, — рассказала Малышева у себя в сториз.

Ведущая плохо себя почувствовала ночью, она вызвала скорую. Медики приняли решение о госпитализации. Уже утром Малышевой стало лучше и давление пришло в норму.