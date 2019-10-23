К 2022 году в Крыму появится игорная зона

По словам главы региона, инвесторы смогут сделать эту территорию развлечений на уровне мировых стандартов.

На южном побережье Крыма к 2022 году появится игорная зона. При этом все соглашения по её созданию будут заключены в ближайшие два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.

— Все решения [по игорной зоне. — Прим. Лайфа] полностью оформлены, соглашения все будут заключены в этом году. Место уже определено на общественных слушаниях — это посёлок Кацивели. В течение ноября должны все процедуры пройти, подготовка на объекте уже начата. Должны за два года всё сделать, — сказал он.

При этом Аксёнов, отвечая на вопрос, не отпугнут ли потенциальных игроков санкции, введённые против полуострова, ответил, что такое вряд ли произойдёт. Глава Крыма также добавил, что зона в первую очередь будет рассчитана на состоятельных людей и туристов.

— В аэропорт Бельбек (военный аэропорт в Севастополе, где сейчас создаётся гражданский терминал. — Прим. Лайфа), условно говоря, прилетели, поехали на Южный берег Крыма. Инвесторы смогут сделать эту игорную зону на уровне мировых стандартов, — прокомментировал логистику прибытия игроков Аксёнов.

Напомним, что в 2014 году в Госдуму был внесён законопроект о создании игорной зоны в Крыму. Инициатива была поддержана, на её воплощение было собрано 1,5 миллиарда долларов. По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от игорной зоны до 25 миллиардов рублей в год.