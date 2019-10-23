Банк России отозвал лицензии у страхового общества "Востсибжасо"

По итогам 2018 года компания занимала 145-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков.

Банк России в среду, 23 октября, отозвал две лицензии на осуществление страхования у компании "Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество" ("Востсибжасо"). Об этом сообщается в приказе регулятора.

Речь идёт о лицензии на добровольное имущественное страхование и добровольное личное страхование (за исключением страхования жизни).

Отмечается, что данное решение ЦБ принял в связи с отказом компании "от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности" (заявление от 20 сентября 2019 года).