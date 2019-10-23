Россияне назвали цену своей жизни

Самая высокая сумма, которую хотят получить по страховке, оказалась у состоятельных 30-летних мужчин из Москвы.

Средняя цифра, в которую россияне оценивают свою жизнь, — 5,8 миллиона рублей. Именно такую страховку в случае их смерти получат родные. Результаты исследования опубликовала СК "Сбербанк страхование".

По результатам опроса выяснилось, что сумма, которую называли респонденты, зависела от пола, возраста, уровня благосостояния и места проживания. Самые высокие суммы страховки в Москве (восемь миллионов рублей), Санкт-Петербурге (7,2 миллиона рублей) и Владивостоке (семь миллионов рублей).

Самая высокая "оценка" оказалась у состоятельных 30-летних мужчин из Москвы — 13 миллионов рублей, а менее обеспеченных россиян из регионов вполне устроит сумма в 2,4 миллиона.

Люди с высшим образованием назвали цифру в 6,9 миллиона, а те, у кого оно незаконченное, — 4,5 миллиона.

Также уточняется, что чем старше был опрошенный, тем меньшую страховую сумму он называл. Респонденты-женщины также были скромнее, чем респонденты-мужчины.