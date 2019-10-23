В Сибири вскрыли сейф с золотом, найденный после трагедии на прииске — видео

Найденные 18 килограммов драгметалла изъяли и приобщили к материалам уголовного дела.

Следственный комитет России опубликовал видео вскрытия сейфа с золотом, который был найден накануне на месте прорыва дамбы на прииске в Красноярском крае.

На кадрах видно, что внутри сейфа находится девять колб с неповреждёнными пломбами, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. Они изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

Ранее сообщалось, что вес обнаруженного драгметалла составляет около 18 килограммов.

Дамбу в Красноярском крае прорвало в ночь на 19 октября. Волна высотой в четыре метра накрыла общежитие, в котором жили работники золотодобывающей артели. Основной версией случившегося СКР считает нарушения при проведении работ на объектах предприятия. Сейчас в деле о прорыве дамбы пострадавшим признан 31 человек, 17 из которых погибли.