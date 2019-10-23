"Только ты и Бог". В России запускают первое реалити-шоу в монастыре

Участникам предлагается месяц прожить за молитвами и выполнением послушаний под прицелами телекамер.

Православный телеканал запускает реалити-шоу "Остров", героям которого предлагается на время стать послушниками в мужском монастыре Нило-Столобенская пустынь на озере Селигер. Кастинг начался 21 октября.

— Одна из красивейших обителей России на озере Селигер. Проживи месяц в Ниловой пустыни, выполняя послушания, и найди ответы на вопросы, которые давно беспокоят, — говорится на сайте монастыря.

Заголовок шоу гласит: "Остров. Здесь только ты и Бог". Чтобы стать его участником, нужно отправить видеозаявку и рассказать о себе. Прошедшие кастинг проведут месяц за молитвами, выполнением послушаний и трудом. Съёмки начнутся в ноябре.