Верховный суд обязал Украину выплатить 144 миллиона долларов "Татнефти"

В 2014 году Незалежная нарушила соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Верховный суд России отказал в пересмотре судебных актов двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти". Об этом сообщает РИА "Новости".

Таким образом, была отклонена кассационная жалоба, поданная Минюстом Украины. В ней власти Незалежной просили пересмотреть решения, принятые арбитражными судами Ставропольского края и Северо-Кавказского округа.

Ранее, в 2014 году, Международный коммерческий арбитраж постановил, что Украина должна выплатить 112 миллионов долларов (144 миллиона долларов на сегодняшний день) плюс проценты за нарушение русско-украинского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Кассационные жалобы Украины по этому решению неоднократно отклонялись.