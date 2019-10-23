У москвички обманом выманили куртки из страуса и крокодила на 1 млн рублей

Женщина добровольно передала мошенникам вещи и отпустила, думая, что на её банковском счету стало на один миллион больше.

Злоумышленники выманили у москвички дорогостоящие кожаные куртки и аксессуары, показав поддельный чек об оплате. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу, ущерб составил один миллион рублей.

Женщина разместила объявление о продаже одежды и аксессуаров на сайте Avito и благополучно нашла покупателей. Сначала всё шло по плану: стороны договорились о месте и времени встречи.

— В назначенное время к ней приехали двое покупателей, выбрали одну куртку из крокодиловой кожи, одну куртку из кожи страуса, ремень из крокодиловой кожи, портмоне, показали скриншот чека о переводе со счёта на банковскую карту жертвы, после чего ушли, — рассказали в полицейском главке АГН "Москва".

Потерпевшая заподозрила неладное, когда она проверила свой счёт и не нашла там того самого миллиона. После этого потерпевшая обратилась в полицию, аферистов разыскивают.

Ранее Лайф писал о москвичке, которая выманила у нового знакомого более 15 миллионов рублей.