Австралийке не разрешили назвать сына именем, которое и так есть у каждого

На Зелёном континенте запрещено называть детей титулами, званиями и должностями.

Жительница Австралии Клэр Александер-Джонстон назвала своего сына Гражданином (Citizen). Но власти страны отказались регистрировать такое имя.

Как сообщает The Sun, в "Инстаграме" женщина сообщила друзьям и подписчикам о выбранном имени, чем сильно удивила их. Тогда же она и узнала, что по законам Австралии запрещено называть новорождённых каким-либо титулом, званием или должностью, чтобы не вводить людей в заблуждение.

Сначала Клэр хотела сдаться и выбрать обычное имя для своего сына, но потом передумала и решила в этой борьбе идти до конца. В итоге ей удалось добиться своего.

— Добро пожаловать в семью, Ситизен Сэйдж Александр-Джонстон. Тебе десять дней. Уже четыре килограмма. Мой любимый ребёнок (до тех пор, пока ты мне не отвечаешь и не споришь), — написала в "Инстаграме" Клэр.

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Часть из них восхитилась оригинальному выбору имени, а часть не оценила фантазию женщины.