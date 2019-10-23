Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области, где погибло 5 человек

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Следственный комитет РФ опубликовал видео с места перестрелки на хуторе Чернозубов Ростовской области, жертвами которой стали пять человек. На кадрах видны следы крови, гильзы и бейсбольная бита.

Напомним, 22 октября две семьи устроили перестрелку из-за спорного участка земли. В конфликте участвовало 14 человек, пятеро погибли, ещё двое пострадали.

Лайф публиковал фото предполагаемых преступников, которые после конфликта скрылись в неизвестном направлении.

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