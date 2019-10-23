На Урале подростку впервые удалили опухоль эндоскопическим способом

Резекция печени длилась около четырёх часов, 16-летней пациентке был удалён третий сегмент печени, который и занимало новообразование.

В Свердловской области хирурги детской больницы впервые в регионе провели операцию по удалению злокачественной опухоли у ребёнка эндоскопическим путём. Об этом сообщается на официальном портале областного Минздрава.

За три дня до назначенной операции врачи приняли решение провести её не полостным, а лапароскопическим способом через четыре прокола по пять-десять миллиметров.

— Решившись на этот шаг, мы ставили перед собой единственную цель — сохранить ребёнку жизнь и добиться полного выздоровления, — подчеркнул детский хирург-онколог Сергей Тупоногов.

Рак печени у детей — это довольно редкое и очень тяжёлое заболевание. Детские хирурги-онкологи с Урала стали одними из первых в стране, кто начал делать резекцию печени маленьким пациентам. При этом с каждым разом врачи берутся за более сложные случаи.

— На четвёртые сутки после операции пациентка была выписана домой и сейчас находится под наблюдением участкового врача, — заключили в Минздраве региона.

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