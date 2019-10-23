Эксперт рассказал, как по одному вопросу вычислить банковского мошенника

Сразу после того, как собеседник спросит про CVV, кодовое слово или код из СМС, прерывайте разговор и звоните в свой банк.

Мошенники научились очень реалистично выдавать себя за сотрудников банков, и порой не попасться на их удочку действительно сложно. Однако есть один вопрос, который настоящий представитель банка никогда не задаст.

— Никогда не сообщайте CVV, кодовое слово или код из СМС. Ни по телефону, ни в чате с сотрудником банка. Как только вы услышали эту просьбу — на линии мошенник, — рассказал в интервью РИА "Новости" глава компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

Сразу после того, как собеседник спросит про CVV, кодовое слово или код из СМС, спокойно прерывайте разговор и звоните в банк.

Ранее Сачков предупредил об очередном способе кражи денег через смартфон. Преступники получают доступ к гаджетам жертв с помощью программы удалённого доступа.