Экс-депутат Рады предстанет перед судом за нападение на Посольство РФ

Рудьковский был задержан в аэропорту Внуково в октябре прошлого года при пересечении российской границы.

Завершилось расследование в отношении бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на Посольство России в Киеве летом 2014 года. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, 14 июня 2014 года в столице Незалежной несколько человек из украинских националистических организаций напали на российскую дипмиссию. Украинцы забросали здание посольства камнями и попытались поджечь его. Также они повредили дипломатические автомобили, вооружившись топорами, ломами и палками.

К националистам присоединился и Рудьковский. Следствие полагает, что таким образом он попытался осложнить отношения между Россией и Украиной. Ущерб, нанесённый Министерству иностранных дел, составил более 14 миллионов рублей. В октябре прошлого года Рудьковского задержали в аэропорту Внуково при пересечении российской границы.

Следственный комитет намерен предпринять все законные меры по привлечению к ответственности других участников нападения на посольство.