В Британии нашли грузовик с 39 мертвецами

Сейчас идёт процесс идентификации погибших. Это может занять довольно много времени.

В английском графстве Эссекс обнаружили грузовик с 39 телами, включая одного подростка. Об этом сообщает Daily Mail.

Автомобиль был припаркован на территории индустриального парка Уотерглейд в городе Грейс 23 октября около 01:40 по местному времени (03:40 по мск). Предполагается, что машина прибыла из Болгарии в Ирландию, а оттуда на пароме в Великобританию. Водитель автомобиля, 24-летний житель Северной Ирландии, был арестован по подозрению в убийстве.

— Это трагический инцидент, в результате которого погибло большое количество людей. Мы продолжаем расследование, чтобы установить, что произошло, — сказал главный суперинтендант Эндрю Маринер.

Полицейский добавил, что сейчас идёт процесс идентификации погибших. По его словам, это может занять довольно много времени.