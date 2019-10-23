Россияне стали чаще покупать красную икру

Эксперты объясняют такие изменения снижением цен на деликатес, которое продолжается уже 10 месяцев.

За последние 12 месяцев россияне стали покупать красную икру на 22% чаще. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании GfK.

По результатам опроса, во втором квартале 2018 года лишь 24,5% респондентов покупали красную икру, но уже во втором квартале 2019-го каждый третий россиянин смог позволить себе деликатес.

— Основная причина, почему россияне стали есть красную икру больше и чаще, — снижение цен на этот деликатес, — объяснил изменения вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин.

С декабря прошлого года цена на красную икру начала падать, и это продолжалось все последующие месяцы. В сентябре 2019-го снижение цен замедлилось, но всё равно они были ниже, чем год назад, — 3619 рублей за килограмм.

Ранее эксперты рассказали, на что следует обратить внимание при покупке красной икры. Иногда в баночке может оказаться всё что угодно, вплоть до намешанной "каши" из всех видов рыбы.