Москвичке пришли штрафы на полмиллиона за парковку у дома

Женщина была уверена, что у неё есть резидентное разрешение, и продолжала ставить машину на привычном месте.

Москвичка случайно узнала, что у неё накопилось 85 штрафов почти на полмиллиона рублей за парковку у дома, несмотря на оплаченное резидентное разрешение. Огромный долг у Лёли Ивановой появился всего за пару месяцев — в конце августа она с мужем и детьми улетала за границу, а, как известно, при наличии такой задолженности покинуть страну не разрешат.

— Последние полгода я перемещаюсь преимущественно в пределах действия резидентного разрешения, которое мы оформили, как только переехали на Таганку. Паркуюсь у дома и у детского сада, куда вожу детей, — рассказывает молодая мама в "Фейсбуке".

Она утверждает, что ни на "Госуслугах", ни на "Автокоде" штрафы не отображались. Узнала Лёля о наличии долгов, когда решила продать машину. Женщина сначала решила, что возникла какая-то ошибка, и пошла разбираться в столичный Дептранс. Там ей сказали, что никакой ошибки нет, "просто квитанции посылались на её старый адрес".

Также оказалось, что парковочное разрешение москвички было приостановлено из-за какого-то старого штрафа за 2018 год. Иванова негодует, ведь само постановление при наличии задолженности за нарушение ПДД попросту не выдаётся.

В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" в беседе с bfm.ru подтвердили, что причина действительно в прежних штрафах. Пресс-секретарь компании Филипп Конюхов пояснил, что на момент выдачи парковочного разрешения срок оплаты штрафов ещё не истёк.

Ранее Лайф рассказывал о столичном водителе, который отказался платить за стоянку и напал на парковщика.