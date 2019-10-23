Rammstein снимает клип на "Ленфильме"

Судя по свежему фото, критики предположили, что Тилль перевоплотился в профессора или "партийного работника".

Фронтмен немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн поделился с подписчиками в Instagram свежей фотографией со съёмок клипа. И хотя обычно он держит сюжеты своих новых видео в секрете, сейчас он рассказал, на какой площадке происходит съёмочный процесс, — это "Ленфильм".

— "Ленфильм". Новое видео в процессе… — написал музыкант и прикрепил фото "в образе".

Несмотря на то что на первый взгляд он нейтральный, как отметили некоторые фанаты, даже "серьёзный", критики уже строят предположения: Тилль то ли в образе какого-то профессора, то ли партийного работника.

Напомним, ранее вокруг пребывания рок-группы в Петербурге разразился скандал. Менеджер Rammstein Анар Рейбанд ударил охранника на Адмиралтейской набережной. В результате сотрудник службы безопасности был госпитализирован с параличом.