Киев накрыл густой смог. Теперь столица Украины в топ-10 самых грязных городов

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Жители столицы Незалежной отмечают, что можно даже рассмотреть воздух, который приходится вдыхать.

Киев попал в десятку городов мира с самым загрязнённым воздухом, заняв восьмое место. Об этом свидетельствуют данные портала AirVisual.

По данным ресурса, уровень загрязнения превысил все допустимые отметки и является опасным для киевлян. Так, один из жителей города рассказал, что и не помнит, когда такое было раньше.

Просто потеряли дар речи, в густом смоге практически ничего не было видно. Такси своё искали по клаксону, позвонили подъехавшему водителю и попросили его посигналить. Такого, если честно, и не вспомню, когда было в последний раз. Было видно, чем мы дышим, — цитирует "Страна" Виктора Радченко.

<p>Фото © VK / <a href="https://sun9-42.userapi.com/c854124/v854124082/130681/WHhk8hTkwFk.jpg" target="_blank">Александр Булеев</a></p>

Самым грязным городом мира является столица Бангладеш Дакка. Также в десятке находятся Дели, Калькутта, Белград, Пекин, Дубай, Эль-Кувейт, Шэньян и Сараево. Согласно рейтингу, самый загрязнённый воздух среди российских городов в Москве — 63-е место.

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