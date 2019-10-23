Киев накрыл густой смог. Теперь столица Украины в топ-10 самых грязных городов

Жители столицы Незалежной отмечают, что можно даже рассмотреть воздух, который приходится вдыхать.

Киев попал в десятку городов мира с самым загрязнённым воздухом, заняв восьмое место. Об этом свидетельствуют данные портала AirVisual.

По данным ресурса, уровень загрязнения превысил все допустимые отметки и является опасным для киевлян. Так, один из жителей города рассказал, что и не помнит, когда такое было раньше.

— Просто потеряли дар речи, в густом смоге практически ничего не было видно. Такси своё искали по клаксону, позвонили подъехавшему водителю и попросили его посигналить. Такого, если честно, и не вспомню, когда было в последний раз. Было видно, чем мы дышим, — цитирует "Страна" Виктора Радченко.

Самым грязным городом мира является столица Бангладеш Дакка. Также в десятке находятся Дели, Калькутта, Белград, Пекин, Дубай, Эль-Кувейт, Шэньян и Сараево. Согласно рейтингу, самый загрязнённый воздух среди российских городов в Москве — 63-е место.