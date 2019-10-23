В Петербурге две машины отбросило на зебру после ДТП, семь человек пострадали

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Один из автомобилей спасателям пришлось разрезать, чтобы достать зажатую внутри женщину.

В Санкт-Петербурге две легковушки после столкновения отбросило на пешеходный переход, где находились люди. В результате пострадало семь человек. ДТП произошло на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала.

Как сообщил Лайфу источник, в результате ДТП Volkswagen заехал на пешеходную зону, а второй автомобиль перевернулся. Пострадало семь человек: шесть пешеходов и водитель одного из автомобилей.

При этом в результате столкновения одну из машин смяло так, что женщина оказалась зажата внутри. Чтобы вытащить её, спасателям пришлось разрезать металл.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области легковой автомобиль въехал в строящийся магазин, погибло два человека.

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