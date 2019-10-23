Путин назвал российскую вакцину от Эболы лучшей в мире

Президент РФ Владимир Путин назвал лучшей в мире российскую вакцину от лихорадки Эбола. Лекарство поставляют в страны Африки.

— Наша страна одной из первых отреагировала на эпидемию лихорадки Эбола, выделив на борьбу с ней свыше 60 миллионов долларов, и надо сказать, что вакцина оказалась очень эффективной, на мой взгляд, самая лучшая в мире, — сказал Путин на пленарном заседании экономического форума "Россия — Африка".

Напомним, Лайф вёл прямую трансляцию заседания. Для участия в форуме в Сочи прибыли делегации из 12 африканских стран.