Лайф узнал подробности о первых жертвах перестрелки под Ростовом

У погибшего Зураба остались сын и маленькая дочь. А у застреленного Эдгара — две дочки.

В перестрелке на хуторе Чернозубовка под Ростовом первым от рук семьи Бациевых погиб местный житель по имени Эдгар, ему злоумышленники попали в голову. Об этом Лайфу рассказал лучший друг убитого Зураба Дакишвили — Турпал.

— Они (семья Бациевых. — Прим. Лайфа) приехали на шести машинах, окружили сразу и начали стрелять. Первым убили Эдгара — в голову попали. Зураб разозлился, когда друга убили, и побежал на них. Его тоже убили — выстрелили в живот, — рассказал мужчина.

При этом он отметил, что Бациевы постоянно запугивали всех в округе, в том числе "связями с важными людьми". Конфликт из-за колхозной земли продолжался последние три-четыре года, при этом, по словам Турпала, другие разногласия с местными жителями у семьи наблюдались около десяти лет.

Как рассказали Лайфу в пресс-службе Министерства здравоохранения Ростовской области, сейчас двое пострадавших в перестрелке находятся в центральной больнице Орловского района. Им оказывают всю необходимую медицинскую и диагностическую помощь.

— Находятся они в реанимации, состояние их оценивается как тяжёлое и средней тяжести. Вчера к ним выехали областные специалисты, — заключили в пресс-службе.

Напомним, 22 октября две семьи устроили перестрелку из-за спорного участка земли. В конфликте участвовало 14 человек, пятеро погибли, ещё двое пострадали. Один из подозреваемых уже задержан, несколько до сих пор в розыске. Лайф публиковал фото двух предполагаемых преступников, которые после конфликта скрылись в неизвестном направлении.