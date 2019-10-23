Президент Экваториальной Гвинеи посадил дерево в заповеднике Сочи

К нему присоединились африканские коллеги: Барлен Вьяпури и Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо.

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого принял участие во всероссийской акции "Сохраним лес". Вместе с главой Минприроды РФ Дмитрием Кобылкиным он посадил дерево в парке "Южные культуры" (Кавказский заповедник) в Сочи.

К высадке присоединились и другие участники саммита "Россия — Африка" — исполняющий обязанности президента Маврикия Барлен Вьяпури и президент Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо.

— Очень символично, что первый международный саммит "Россия — Африка" мы открыли посадкой деревьев в сочинском парке. Акция будет продолжаться ещё полторы недели, а это значит, что 30 миллионов — не окончательная цифра, — отметил Кобылкин.

Всероссийская акция по восполнению лесов стартовала 14 сентября. К кампании присоединились звёзды эстрады, а также культурные и политические деятели. В их числе — певица Зара и пианист Денис Мацуев. До 31 октября по всей стране планировалось высадить порядка 30 миллионов деревьев, но барьер уже преодолён.