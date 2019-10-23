Путин и Ас-Сиси "померились" галстуками — видео

Президент России на встрече с коллегой из Египта с улыбкой отметил схожесть их костюмов.

После вчерашнего совпадения с Эрдоганом сегодня галстук Путина совпал с галстуком Ас-Сиси. Совпадение? Не думаем pic.twitter.com/0UZyW96AlG — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 de outubro de 2019

Российский лидер жестом обратил внимание коллеги на схожий цвет их галстуков. Ас-Сиси в ответ назвал Путина очень модным человеком.

При этом накануне в похожей ситуации оказались лидеры России и Турции: на переговорах в Сочи Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган были одеты в костюмы, рубашки и галстуки одинакового цвета.

Напомним, Лайф вёл прямую трансляцию переговоров президента России Владимира Путина с коллегой из Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси. Встреча прошла в рамках экономического форума "Россия — Африка", на который прибыли делегации из 12 африканских стран.