Путин и Ас-Сиси "померились" галстуками — видео

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Фото © Twitter/@Kremlinpool_RIA

Президент России на встрече с коллегой из Египта с улыбкой отметил схожесть их костюмов.

Российский лидер жестом обратил внимание коллеги на схожий цвет их галстуков. Ас-Сиси в ответ назвал Путина очень модным человеком.

При этом накануне в похожей ситуации оказались лидеры России и Турции: на переговорах в Сочи Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган были одеты в костюмы, рубашки и галстуки одинакового цвета.

Напомним, Лайф вёл прямую трансляцию переговоров президента России Владимира Путина с коллегой из Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси. Встреча прошла в рамках экономического форума "Россия — Африка", на который прибыли делегации из 12 африканских стран.

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