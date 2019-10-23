Уфимская школьница насмерть отравилась газом из баллончика в туалете ТЦ

Девочка находилась в помещении вместе с двумя подростками, когда неожиданно упала в обморок.

В Уфе 14-летней девочке стало плохо в туалете местного торгового центра, после чего она умерла, не приходя в сознание. По версии следствия, школьница могла отравиться газом из баллончика.

— 22 октября 2019 года компания из троих подростков находилась в туалете ТРК "Семья". В один момент 14-летняя девушка потеряла сознание, находящиеся рядом посетители торгового комплекса вызвали скорую, — сообщили в региональном СУ СКР.

Девочку доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, она умерла. Для установления точной причины её смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее Лайф писал о трагической смерти 14-летней школьницы в Казахстане. Девочка уснула со смартфоном, после чего её нашли мёртвой.