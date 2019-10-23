Звезда КВН Тарбаев рассказал, чем займётся на посту постпреда главы Калмыкии

По его словам, он заручился "всесторонней поддержкой" со стороны главы республики Бату Хасикова.

Бывший кавээнщик Сангаджи Тарбаев, которого ранее назначили на должность постпреда главы Калмыкии при Президенте России, рассказал, чем займётся на этом посту.

— Я всегда помогал и буду помогать своей родине, при этом для меня не важно, в каком статусе я буду находиться! Сегодня мы встретились с Бату (Хасиковым, главой Калмыкии. — Прим. Лайфа) и он попросил меня возглавить постпредство Калмыкии в Москве! Я дал своё согласие, — написал в "Инстаграме" новоиспечённый постпред.

Тарбаев добавил, что на этом посту ему предстоит выстраивать коммуникации с федеральными органами власти, заниматься привлечением инвестиций в Калмыкию, помогать землякам, живущим в Москве.

Напомним, глава Калмыкии Бату Хасиков назначил бывшего капитана команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаева постоянным представителем при Президенте России. О Сангаджи глава региона отозвался как о состоявшемся общественном деятеле, успешном предпринимателе и управленце, за плечами которого целый ряд реализованных проектов.