Машину рэпера из Black Star обстреляли в Москве

Нападавшие пробили из травматического оружия боковое стекло со стороны водителя.

Автомобиль рэпера Александра Павлова, известного под ником Pabl.A, обстреляли на западе Москвы. В машине, помимо артиста лейбла Black Star, находилась его девушка. По данным Super, нападение произошло вечером 20 октября.

Огонь по автомобилю открыли, предположительно, из травматического оружия. Музыкант и его девушка не пострадали, а вот у машины от встречи остались следы — пули пробили боковое стекло со стороны водителя.

Ранее другой рэпер L'One со скандалом ушёл из Black Star, проиграв музыкальному лейблу права на свои песни.