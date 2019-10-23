Машину рэпера из Black Star обстреляли в Москве

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Фото © VK/Pabl.A

Нападавшие пробили из травматического оружия боковое стекло со стороны водителя.

Автомобиль рэпера Александра Павлова, известного под ником Pabl.A, обстреляли на западе Москвы. В машине, помимо артиста лейбла Black Star, находилась его девушка. По данным Super, нападение произошло вечером 20 октября.

<p>Фото © <a href="https://super.ru/a/pabl.a_rasstrel" target="_blank">Super</a></p>

Огонь по автомобилю открыли, предположительно, из травматического оружия. Музыкант и его девушка не пострадали, а вот у машины от встречи остались следы — пули пробили боковое стекло со стороны водителя.

Ранее другой рэпер L'One со скандалом ушёл из Black Star, проиграв музыкальному лейблу права на свои песни.

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