"Кайло Рен" рассказал, как его чуть не стошнило от сцены убийства Хана Соло

Американский актёр Адам Драйвер, который играет Кайло Рена во франшизе "Звёздные войны", рассказал, что однажды почувствовал себя плохо на премьере "Пробуждения силы". Об этом сообщает британское интернет-издание Independent.
— Я весь похолодел, знал, что сейчас будет сцена, в которой я убиваю Хана Соло <…> и я почувствовал, что меня сейчас вырвет, — признался он.
Кроме того, в интервью изданию Драйвер рассказал, что когда-то поклялся не смотреть фильмы со своим участием после того, как сам "возненавидел себя" на экране в ленте "Внутри Льюина Дэвиса" братьев Коэн. При этом в данном фильме актёр появился лишь в одной сцене в роли кантри-музыканта.
Отметим, что голливудский актёр вновь вернётся на экраны в роли Кайло Рена в фильме "Звёздные войны: Скайуокер. Восход". Премьера фильма в России назначена на 19 декабря 2019 года.
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