На Дальнем Востоке кошка спасла хозяев из горящего дома

Семейная пара и их спасительница временно разместились у родственников, ведь их дом выгорел изнутри.

Кошка спасла семейную пару от гибели при пожаре на станции Ленинск в Еврейской автономной области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

— Семейная пара услышала скрежет в дверь. Мужчина вышел на звук на веранду и увидел мечущуюся кошку. Веранда с одной стороны была охвачена огнём, пламя распространялось на крышу дома, — рассказали спасатели.

Сельчанин схватил питомца и вместе с супругой выбежал через второй выход с веранды. Соседи вызвали пожарных, которые приехали через шесть минут.

В результате пожара дом выгорел изнутри, обрушилась крыша. Семейная пара и кошка временно разместились у родственников. Причины возгорания устанавливаются.