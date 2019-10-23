Экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, как прогнать демонов секса

Суккуб и инкуб приходят к человеку, когда он в сонном состоянии. От них сложно, но возможно избавиться, говорит девушка.

Участница "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова в своём инстаграме рассказала о коварных демонах секса и о том, как с ними бороться.

— Демоны похоти и секса: суккуб совращает мужчин, инкуб — женщин. Как правило, они приходят, когда человек находится в дремотном состоянии, и окончательно парализуют его тело и волю, — написала Кузнецова в посте.

Экстрасенс отметила, что избавиться от них тяжело, но всё-таки возможно.

— Натуральный жемчуг, положенный под подушку или надетый на себя, молитва перед сном, эфирное масло (апельсин или розмарин), окуривание ладаном, омовение лица и тела святой водой перед сном, регулярная половая жизнь — защитный оберег, — добавила Кузнецова.