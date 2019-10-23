Экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, как прогнать демонов секса

Участница "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова в своём инстаграме рассказала о коварных демонах секса и о том, как с ними бороться.
— Демоны похоти и секса: суккуб совращает мужчин, инкуб — женщин. Как правило, они приходят, когда человек находится в дремотном состоянии, и окончательно парализуют его тело и волю, — написала Кузнецова в посте.
Экстрасенс отметила, что избавиться от них тяжело, но всё-таки возможно.
— Натуральный жемчуг, положенный под подушку или надетый на себя, молитва перед сном, эфирное масло (апельсин или розмарин), окуривание ладаном, омовение лица и тела святой водой перед сном, регулярная половая жизнь — защитный оберег, — добавила Кузнецова.
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