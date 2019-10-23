Онищенко — о детском шампанском: Давайте тогда и водку игрушечную сделаем?

У ребёнка вырабатывается инстинкт, и, повзрослев, он уже начнёт "хлестать" настоящий алкоголь, предупреждает депутат.

Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал инициативу Виталия Милонова об ограничении продажи детского шампанского. Он уверен, что нельзя приучать ребёнка к таким напиткам с детства.

По мнению Онищенко, употребление детского шампанского может закончиться тем, что ребёнок "завтра начнёт хлестать недетское". Он объяснил, что у детей вырабатывается инстинкт. Что тогда мешает по аналогии с шампанским "водку игрушечную сделать", недоумевает депутат.

— Давайте сделаем игрушечные сигареты? Тоже будем давать детям курить. Давайте водку организуем детскую? Пусть там будет налита вода. Давайте в школах откроем кружки по застолью с игрушечной выпивкой, драками, приставаниями к молодым девушкам? — отметил Онищенко в беседе с "360".

Ранее предложение запретить детское шампанское поддержал главный внештатный нарколог-психиатр Минздрава России Евгений Брюн.