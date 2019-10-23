Россиянин подал в суд на "Битву экстрасенсов" за обвинение в пропаже жены

Изначально мужчина требовал, чтобы создатели шоу выплатили ему пять миллионов рублей.

Шоу "Битва экстрасенсов" выплатит жителю Череповца за обвинение в похищении пять тысяч рублей, хотя он требовал пять миллионов, сообщает Mash.

Шесть лет назад Роман Ксенофонтов обратился в проект за помощью — пропала его супруга. Экстрасенсы обещали помочь и начали поиски. В ходе "расследования" нечто подсказало им, что Роман сам похитил свою возлюбленную.

Мужчину такой результат не устроил, и он пошёл в суд. Роман потребовал пять миллионов рублей, но суд снизил эту сумму в 1000 раз.

Это уже второй скандал с телепроектом за последнее время. Несколько дней назад судебный иск против популярного шоу подал житель Уфы, которого экстрасенсы определили в маньяки.