Под Курском юная боксёрша отбила подругу у вооружённого ножом мужчины

Злоумышленник приставил холодное оружие к шее одной из девочек. Вторая схватила лезвие рукой и спасла подругу.

В посёлке Свобода Курской области мужчина напал с ножом на двух 15-летних девочек, которые возвращались с тренировки по боксу. По информации местного издания ДДД, одна из школьниц попала в больницу с сильным порезом.

Нападение произошло вблизи монастыря Коренная пустынь вечером 21 октября. Злоумышленник приставил к горлу одной из девочек нож, но вторая не растерялась — она схватилась за лезвие одной рукой, а второй брызнула в лицо нападавшему из перцового баллончика. Мужчина сбежал, школьница находится в больнице, у неё сильно порезана рука. Мужчину ищет полиция.

— Мужчине на вид — 45−50 лет, рост — 160 см, худощавого телосложения, глаза тёмные. Впалые щёки и глаза. Был одет в штаны и кофту камуфляжного цвета, тёмную кепку, обут в тёмные кроссовки, — сообщает областное УМВД РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве прохожий помог школьнику отбиться от педофила на остановке.