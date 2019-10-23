Трое рабочих на руднике "Норникеля" могли погибнуть из-за нехватки кислорода

По факту загадочной смерти трёх мужчин уже возбуждено уголовное дело и назначено три судмедэкспертизы.

В пресс-службе Заполярного филиала "Норникеля" назвали возможную причину смерти трёх рабочих рудника "Таймырский", чьи тела обнаружили накануне днём на глубине свыше 1,3 тысячи метров. Там не исключают, что мужчины могли погибнуть от недостатка кислорода.

— Выработка была тупиковая, давно оставленная без работы, и работники, по всей видимости, получили удушье от недостаточного содержания кислорода в атмосфере выработки, — приводит слова первого вице-президента Сергея Дяченко РИА "Новости".

Что касается возможного выброса газа, то он поясняет, что ничего такого в шахте обнаружено не было.

Как уже сообщал Лайф, 22 октября двое сотрудников рудника отправились на глубину 1345 метров для проверки состояния объекта. Когда они не вернулись, на их поиски отправился горный мастер. После того как они втроём перестали выходить на связь, на их поиски отправилась вся группа, которая и обнаружила тела трёх погибших. Уже возбуждено уголовное дело.