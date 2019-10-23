Лайф публикует видео наезда погрузчика на двух сотрудниц МВД

Дорожный инцидент произошёл в Погорельском переулке. Полиция ведёт розыск водителя погрузчика.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с видеорегистратора, на которых видно, как погрузчик сбил двух сотрудниц МВД РФ в центре Москвы.

На кадрах видно, как спецмашина со спины сбивает двух женщин, идущих по дороге, так как на тротуаре ведутся ремонтные работы. Впоследствии выяснилось, что пострадавшие — сотрудницы МВД РФ, которые в момент происшествия были в штатской одежде.

Инцидент произошёл в Погорельском переулке. Полиция ведёт розыск водителя погрузчика.