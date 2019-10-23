В Москве таксист отказался пропустить скорую и угрожал зарезать водителя

Нарушителя правопорядка уже задержали. Ему грозит до двух лет лишения свободы или обязательные работы на срок до 480 часов.

Сотрудники полиции задержали таксиста, который угрожал убийством водителю скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По словам потерпевшего, он включил мигалки, тем самым сообщив о необходимости уступить дорогу карете скорой помощи. Ехавший впереди автомобиль такси, за рулём которого сидел 54-летний мужчина, на просьбу не отреагировал.

— Тот не выполнил просьбу и вышел из салона. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого водитель такси вытащил нож, стал угрожать своему оппоненту и ударил его по лицу, — говорится в сообщении.

Полицейские уже задержали таксиста. У него изъяли нож и осмотрели авто на предмет других опасных предметов. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".