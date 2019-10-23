Филе ягнёнка, оладьи с икрой. Чем угостят лидеров на саммите "Россия — Африка"

Руководители более 40 африканских стран приехали в Сочи на саммит "Россия — Африка". Лайф выяснил, чем угостят организаторы высокопоставленных гостей. Меню рабочего завтрака президентов выглядит так:
- салат из морепродуктов;
- оладьи с чёрной икрой;
- суп из копчёных томатов;
- палтус с чечевицей и соусом из сыра;
- филе ягнёнка и пюре из нута.
На десерт гостям предложат мороженое из какао, а также щербет из малины. К слову, всех лидеров стран — участниц форума встречали традиционным караваем.
Ранее Лайф писал, что президента России Владимира Путина во время визита в Италию угостили пастой, рыбой и мороженым с земляникой.