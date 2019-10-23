Филе ягнёнка, оладьи с икрой. Чем угостят лидеров на саммите "Россия — Африка"

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Фото © ТАСС / Егор Алеев

<p>Фото © LIFE</p>

Руководители более 40 африканских стран приехали в Сочи на саммит "Россия — Африка". Лайф выяснил, чем угостят организаторы высокопоставленных гостей. Меню рабочего завтрака президентов выглядит так:

  • салат из морепродуктов;
  • оладьи с чёрной икрой;
  • суп из копчёных томатов;
  • палтус с чечевицей и соусом из сыра;
  • филе ягнёнка и пюре из нута.

На десерт гостям предложат мороженое из какао, а также щербет из малины. К слову, всех лидеров стран — участниц форума встречали традиционным караваем.

Ранее Лайф писал, что президента России Владимира Путина во время визита в Италию угостили пастой, рыбой и мороженым с земляникой.

Автор:
Александр Юнашев
АЮ
Александр Юнашев
Соавторы:
Алёна  Темирчиева
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