Филе ягнёнка, оладьи с икрой. Чем угостят лидеров на саммите "Россия — Африка"

Руководители более 40 африканских стран приехали в Сочи на саммит "Россия — Африка". Лайф выяснил, чем угостят организаторы высокопоставленных гостей. Меню рабочего завтрака президентов выглядит так:

салат из морепродуктов;

оладьи с чёрной икрой;

суп из копчёных томатов;

палтус с чечевицей и соусом из сыра;

филе ягнёнка и пюре из нута.

На десерт гостям предложат мороженое из какао, а также щербет из малины. К слову, всех лидеров стран — участниц форума встречали традиционным караваем.

Ранее Лайф писал, что президента России Владимира Путина во время визита в Италию угостили пастой, рыбой и мороженым с земляникой.