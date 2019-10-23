Путин и глава ЦАР обсудили ход расследования убийства российских журналистов

В ходе обсуждений стороны выразили желание продолжить расследование, чтобы найти виновных.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с лидером Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой расследование убийства российских журналистов, совершённого в прошлом году в африканской стране. Об этом изданию РИА "Новости" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Отмечалось удовлетворение высоким уровнем взаимодействия правоохранительных органов двух стран, а также приверженность обеих стран продолжить расследование с тем, чтобы установить виновных, — сказал Песков.

Журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты 30 июля 2018 года в ЦАР. Ранее сообщалось, что перед смертью их могли похитить и допрашивать. По версии СКР, россиян застрелили при ограблении.